ترامب يضع شرطًا غريبًا عند زيارته بريطانيا يضع السلطات أمام “كابوس أمني”

المصدر: بلقيس دارغوت- إرم نيوز

اشترط الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يركب العربة الذهبية التي تملكها ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أثناء زيارته للندن في شهر أكتوبر/تشرين الاول الاول المقبل.

وقال مسؤل أمني بريطاني لصحيفة “تايمز”:” إن طلب ترامب سيشكل كابوساً أمنياً، خصوصاً بعدما أكد البيت الابيض رغبة ترامب في أن تكون الجولة بداخلها حدثاً بارزاً من الرحلة المقررة في الأسبوع الثاني من اكتوبر”.

ولا تخرج هذه العربة المذهبة في رحلات رسمية إلا قليلاً، وكان آخر من ركبها الرئيس الصيني تشي جينبينغ العام 2015، رغم أنه طلب ركوب عربة مغلقة خوفاً على سلامته.

وعند زيارة أوباما لبريطانيا العام 2011، وصل بموكبه الخاص والمدجج بالسلاح، ليريح البريطانيين من عناء تأمين سلامته إلى حد كبير.

ووفقاً للمسؤولين الذين سربوا النبأ للصحيفة، فإن شروط الرئيس الصيني الرسمي لا تقارن أمام متطلبات زيارة ترامب.

وأوضحوا أن الشرطة ستكون، إلى جانب وحدات إضافية أمنية، على أهبة الاستعداد، ناهيك عن إغلاق الطرقات وتوزيع عناصر مكافحة الإرهاب في الشوارع.

ويفرض هذا الامر احترازات وتشديدات أمنية كبيرة من الأمن البريطاني لتمر الزيارة بسلام، علماً أن السلطات تتعامل مع ترامب على أنه تحت تهديد أمني كبير.