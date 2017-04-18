الشرطة الفرنسية تضبط بنادق ومتفجرات وراية لداعش في مرسيليا

المصدر: باريس - إرم نيوز

كشف مدعي باريس، أن الشرطة عثرت على أسلحة بينها بندقية آلية ومسدسان وثلاثة كيلوجرامات من مادة متفجرة لدى مداهمتها شقة سكنية في مرسيليا اليوم الثلاثاء، بعدما أحبطت هجومًا وشيكًا قبيل الانتخابات الفرنسية.

وقال المدّعي فرانسوا مولان:”إن رجلين مشتبهًا بهما في التخطيط للهجوم كانا قد التقيا خلال وجودهما في نفس الزنزانة في أحد السجون، وكانا معروفين للشرطة بأنهما تحوّلا للتشدّد”.

وأضاف، أن السلطات سبق أن عثرت على راية داعش ودعاية متشددة في منزل أحد الرجلين، بينما يعتقد أن للآخر صلات بخلية متشددة في بلجيكا.