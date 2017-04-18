أبرور عظيموف يعترف بمسؤوليته عن هجمات سان بطرسبورغ

المصدر: موسكو - إرم نيوز

قالت وكالة “إنترفاكس” الروسية، اليوم الثلاثاء، إن المتهم الأول بالتخطيط لهجمات المترو في سان بطرسبورغ، أبرورعظيموف، اعترف بمسؤوليته عن الهجمات.

وصرح محامي عظيموف، أن “موكله قد اعترف في أعقاب اعتقاله أمس وقبل مثوله أمام المحكمة بجميع التهم المنسوبة إليه”، بحسب الوكالة نفسها.

وأمس الإثنين، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي عن توقيف شخص يشتبه في تدبيره للتفجير وتجهيزه للانتحاري، الذي أودى بحياة 14 شخصا وإصابة العشرات.

وقال الجهاز إنه تم توقيف المشتبه به في مدينة “أودينتسوفو” القريبة من موسكو، وكان يحمل مسدسًا. كما أوضح أن المشتبه به من أصول تعود إلى وسط آسيا، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

والمتهم عظيموف، من مواليد 1990، وهو قرغيزي الأصل، ويحمل الجنسية الروسية منذ 2013.

وأعلنت السلطات الروسية أن منفذ الهجوم، الذي وقع في 3 أبريل/ نيسان الجاري، من قرغيزستان.