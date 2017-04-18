مقتل أحد رجال الدين المقربين من خامنئي في سوريا (صور)

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلنت وكالة أنباء “آنا” الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل “جليل مرتضوي” رجل الدين المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، في المواجهات العسكرية بين المليشيات الإيرانية والمعارضة السورية.

وقالت الوكالة: إن “معتمد المرشد الإيراني وإمام جمعة مدينة آمل التابعة لمحافظة مازندران شمال إيران، جليل مرتضوي، لقي مصرعه اليوم في المواجهات العسكرية بسوريا”، زاعمة أن “مرتضوي تطوع للدفاع عن المراقد الشيعية في سوريا”.

ولم تفصح وسائل الإعلام الإيرانية عن مكان مصرع رجل الدين المقرب من المرشد علي خامنئي، مكتفية بالقول إنه “قتل في سوريا“.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري: إن “جليل مرتضوي توجه قبل 10 أيام إلى سوريا في مهمة للتواجد مع المليشيات الإيرانية من أجل حثهم على مواصلة القتال ضد الجماعات التكفيرية”.

وقالت وكالة أنباء “فارس”: إنه “لم يتأكد بعد مقتل إمام جمعة مدينة آمل جليل مرتضوي في سوريا”.