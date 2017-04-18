إيران تعتزم إعدام 16شخصًا وسط تحذير من العفو الدولية

المصدر: طهران – إرم نيوز

نقلت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 16 متهماً من سجن رجائي بمدينة كرج جنوب غرب العاصمة طهران، لتنفيذ الإعدام بحقهم، وسط تحذير من قبل منظمة العفو الدولية التي دعت طهران لوقف “هذه الممارسات غير الإنسانية”.

وذكرت منظمة “هرانا” الحقوقية الإيرانية، نقلا عن مصادر خاصة قولها، إن “السلطات الأمنية نقلت 16 متهماً بتهريب المخدرات من سجن رجائي بمدينة كرج من أجل تنفيذ حكم الإعدام بحقهم خلال اليومين القادمين”.

وأضافت المصادر، أنها تمكنت من الحصول على أربعة من أسماء الأشخاص الذين سينفذ بحقهم حكم الإعدام، وهم “فرزاد رحماني، ومحسن بابائي، ومهدي بهلولي، وسيد حسن حسيني”.

وفي سياق متصل، حذر مدير برنامج “منظمة العفو الدولية” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر، إيران من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام، مضيفاً أن “من بين الأشخاص الذين تعتزم طهران إعدامهم صبيان لا يتجاوز عمرهما السن القانوني”.

وحث فيليب لوثر المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني من أجل إيقاف مسلسل الإعدامات والمحاكمات غير العادلة.