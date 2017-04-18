فرنسا تعتقل رجلين خططا لهجوم في الانتخابات المنتظرة

المصدر: باريس - إرم نيوز

اعتقلت السلطات الفرنسية رجلين في مدينة مرسيليا جنوب شرق البلاد، للاشتباه بأنهما خططا لهجوم أثناء انتخابات الرئاسة المقررة الأحد المقبل.

وذكر مصدر أمني أن الشرطة “كانت تلاحق الرجلين منذ نهاية الأسبوع الماضي واعتقلتهما بفارق دقائق في المدينة الساحلية”.

وأضاف أن “أحد المعتقلين تبنى الفكر الإسلامي المتطرف أثناء فترة سجنه، ولا تزال عملية تفتيش شقة مستأجرة مستمرة”.

ويدلي الناخبون الفرنسيون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأحد المقبل، على أن تجرى جولة ثانية في السابع من مايو/ أيار.

وقتل أكثر من 230 شخصًا في هجمات نفذها متشددون في فرنسا خلال العامين الماضيين.