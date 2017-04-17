ترامب: على زعيم كوريا الشمالية أن “يحسن سلوكه”‎

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون، مؤكدا أن عليه أن “يحسّن سلوكه”.

وجاء تصريح ترامب لمراسل شبكة “سي ان ان” بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا.

ولدى سؤاله “هل تريد أن توجه أي رسالة إلى جونغ-اون“، قال ترامب “يجب أن يحسّن سلوكه”.

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من التوتر أحيت خلالهما كوريا الشمالية ذكرى ميلاد مؤسس النظام الشيوعي كيم إيل-سونغ بعرض عسكري هائل يظهر قدراتها الصاروخية.

وأجرت بيونغ يانغ أمس الأحد، محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجر تجربة نووية سادسة كانت متوقعة.

ويزور نائب الرئيس مايك بنس سيول حيث حذر كوريا الشمالية من عدم اختبار صبر ترامب مضيفا أن “جميع الخيارات مطروحة”.

كما أعلن بنس أن عهد “الصبر الاستراتيجي” الأمريكي على كوريا الشمالية قد انتهى بعد أكثر من عقدين.