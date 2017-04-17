روسيا.. محققون يستجوبون مشتبهًا به جديدًا بشأن تفجير مترو‎ سان بطرسبرج

المصدر: موسكو – إرم نيوز

ذكرت مصادر روسية مطلعة، اليوم الإثنين، أن مسؤولي إنفاذ القانون الروس يستجوبون مشتبهًا به جديدًا بشأن تفجير قطار في مترو سان بطرسبرج في وقت سابق هذا الشهر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، حدد أن الرجل المعتقل هو أبرور عظيموف المولود عام 1990 في إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.

وقالت الوكالة: إن الجهاز وصف الرجل في بيان بأنه أحد منظمي الهجوم وأنه درب جليلوف. وأضافت أن عظيموف اعتقل اليوم في منطقة موسكو.

واعتقلت السلطات بالفعل اثنين تم الاشتباه بهما في تفجير سان بطرسبرج في نفس الضاحية بموسكو.

وذكرت وسائل إعلام روسية في وقت سابق، أن المفجر أجرى اتصالًا هاتفيًا بشخص في موسكو قبل الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقُتل 14 شخصُا في الهجوم. والمشتبه به هو تاسع شخص يعتقل للاشتباه في تآمره مع المفجر، أكبرجون جليلوف، منذ الهجوم. وقتل جليلوف في الانفجار.