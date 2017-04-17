أردوغان: تركيا قد تُجري استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي‎

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن تركيا قد تجري استفتاء على طلب عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعدما صوت الأتراك لصالح توسيع سلطاته الرئاسية في استفتاء جرى الأحد.

وقال أردوغان في كلمة أمام القصر الرئاسي في أنقرة في إشارة إلى طلب عضوية بلاده في الاتحاد: “طوال 54 عامًا، ما الذي جعلونا نفعله على باب الاتحاد الأوروبي؟ الانتظار!” منتقداً تهديدات قادة الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات العضوية، وقال “سنجلس ونتحدث، ويمكن أن نجري استفتاء بهذا الشأن (العضوية) كذلك”.

وكانت تركيا بدأت محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005 ولكنها تتحرك ببطء شديد بسبب خلافات بشأن قبرص وحقوق الإنسان وقضايا أخرى، وأصبحت العلاقات بين أنقرة وبروكسل متوترة بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.