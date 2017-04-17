مصرع 5 إثر تحطم طائرة سويسرية في البرتغال

المصدر: لشبونة – إرم نيوز

تحطمت طائرة صغيرة قرب متجر في منطقة سكنية على مشارف العاصمة البرتغالية لشبونة اليوم الإثنين، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وقال عمال إنقاذ، إن الطائرة تحطمت عقب إقلاعها من مطار تيريس الصغير الذي يقع قرب منتجع كاسكايس على بعد نحو 20 كيلومترًا غربي لشبونة.

ومطار تيريس تستخدمه بالأساس طائرات خاصة.

وقال أندريه فرنانديز، وهو متحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية، إن الطائرة كانت متجهة إلى مرسيليا في فرنسا وقتل كل من كانوا على متنها وهم 3 فرنسيين وسويسري.

وقتل شخص آخر كان في موقع تحطم الطائرة التي اصطدمت بشاحنة، مما أسفر عن اندلاع حريق وفقًا لما قاله فرنانديز، ولم يعرف بعد سبب الحادث.

وتوجه رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا إلى موقع الحادث. وكان هناك أكثر من 50 عامل إغاثة في الموقع.