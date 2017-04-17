استمرارا في عصيانه للمرشد.. نجاد يتجاهل سؤالاً يتعلق بخامنئي

المصدر: طهران – إرم نيوز

يواصل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إجراء مقابلات مع الصحافة العالمية، لغرض تحديد مواقفه تجاه العديد من القضايا المحلية والدولية، مع إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 أيار/ مايو المقبل.

ورفض أحمدي نجاد في مقابلة مع قناة “فينيكس” الصينية، الإثنين، الإجابة على سؤال يتعلق بوجود لقاء بينه وبين المرشد الأعلى علي خامنئي خلال الأسابيع الماضية، قائلاً للمراسلة “اطرحي سؤالاً آخر وتجاهل هذا”، مضيفاً إن “ترشحه جاء بسبب طلب جماهيره الواسعة”، بحسب قوله.

وقال “إنه يعارض وضع زعيمي المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي ومهدي كروبي تحت الإقامة الجبرية”، معتبراً أن “قرار وضعهما اتخذه من قبل كبار القادة والمسؤولين في البلاد عام 2009”.

وتزعم موسوي وكروبي الاحتجاجات الشعبية عام 2009 على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات لصالح نجاد، ما دفع النظام إلى اعتقالهما ووضعهما تحت الإقامة الجبرية.

وأجاب نجاد في معرض رده على سؤال المراسلة في حال تمكن من رؤية مير حسين موسوي وكروبي قائلاً “أنا لست مع الإقامة الجبرية وأنا أحبهما وأتمنى أن نكون أصدقاء”، مضيفاً “أن الحكومة الجديدة التي سيشكلها ستُبعد الكثير من الشخصيات السياسية البارزة”.

كما رفض نجاد وجود شبه بمواقفه المتشددة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبيناً “أنه مستعد للتفاوض مع أي دولة تحترم الشعب والحكومة الإيرانية”، منوهاً أن “العلاقات مع واشنطن لم تتحسن رغم الاتفاق النووي الذي هو في صالح أمريكا فقط”.

وبشأن إمكانية فوز مرشحه المفضل ومساعده السابق حميد بقائي، اعتبر نجاد “أن بقائي ليس له منافس على الإطلاق في الانتخابات المقبلة، وسيتمكن من تحقيق الفوز بالدور الأول”، ساخراً من وجود نية لدى مجلس صيانة الدستور لرد صلاحيتهما (نجاد وبقائي).

واستبعد الرئيس الإيراني السابق المثير للجدل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حرق الاتفاق النووي كما أعلن سابقاً، مضيفاً “أن أمريكا لن تجد أفضل من هذا الاتفاق الملزم لإيران فقط وغير ملزم للولايات المتحدة”.

وفي سياق متصل، طالب القيادي في التيار الأصولي المتشدد النائب السابق “أحمد توكلي” في رسالة مفتوحة مجلس صيانة الدستور، برفض أهلية محمود أحمدي نجاد، مؤكداً أنه “يفتقد إلى مواصفات رئيس الجمهورية” حسب تعبيره.