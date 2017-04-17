شقيق رفسنجاني: روحاني سينسحب لصالحي في الانتخابات

المصدر: طهران- إرم نيوز

رجح “محمد هاشمي” شقيق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الراحل هاشمي رفسنجاني، اليوم الإثنين، أن الرئيس الحالي حسن روحاني، سوف ينسحب لصالحه أو لصالح مساعده إسحاق جهانغيري، مضيفاً إنه “ليس على خلاف ومنافسة مع روحاني”.

وقال محمد هاشمي، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية السبت الماضي، “ليس من المقرر أن أتنافس مع روحاني، ولا روحاني ينافسني في الانتخابات، كما أن إسحاق جهانغيري لا ينافس روحاني”، معتبراً أنه “جاء من أجل الدفاع عن خط الاعتدال الذي يمثله شقيقه الراحل هاشمي رفسنجاني”.

وأظهر استطلاع نشرته مؤسسة “الجسر الإيراني” التي يقع مقرها في كندا، اليوم، أنه “من الصعب أن يتمكن الرئيس الحالي حسن روحاني من الحصول على أصوات الناخبين الإيرانيين للفوز بولاية رئاسية ثانية”.

وقالت المؤسسة، إن الاستطلاعات التي أجرتها خلال العشرة أيام الماضية، تؤكد أن روحاني لم يعد لديه ثقة كاملة بالفوز بولاية ثانية بسبب المشاكل والصعوبات التي واجهها في تحقيق برامجه ووعوده الانتخابية في حكومته الحالية ومن بينها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للإيرانيين”.

وذكرت إن “نحو أكثر من 40% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا احتمالية هزيمة حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو المقبل”، مضيفة إن “40% أكدوا أن روحاني تمكن من حل بعض المشاكل الاقتصادية، فيما قال 40 % من المشاركين إنه لم يكن ناجحاً وفشل في حل المشاكل”.

واعتبر 72 % من المشاركين الإيرانيين أن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لم يغير من الأوضاع والحياة العامة للإيرانيين، بل كان حبراً على ورق، بحسب تعبيرهم.

وأوضحت مؤسسة “الجسر الإيراني” التي تعنى بالدراسات واستطلاعات الرأي، أن الاستطلاع أجري من 11 وحتى 14 من شهر أبريل/ نيسان الجاري”.