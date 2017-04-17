حزب تركي معارض يهدد باللجوء إلى محاكم أوروبا لإبطال الاستفتاء

دعا نائب رئيس حزب المعارضة العلماني الرئيس في تركيا، اليوم الاثنين، لإبطال الاستفتاء على تعزيز سلطات الرئيس، وقال إن الحزب سيطعن على الاستفتاء أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر.

وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في مؤتمر صحفي، إن “الحزب تلقى شكاوى من الكثير من المناطق بأن الناخبين لم يتمكنوا من التصويت في سرية”، مضيفًا أن “بعض عمليات الفرز تمت في السر”.

وشدد على أن “قرار لجنة الانتخابات العليا قبول بطاقات اقتراع غير مختومة، مخالفة صريحة للقانون”.

وأضاف أنه “في تلك اللحظة من المستحيل تحديد كم عدد هذه الأصوات وكم عدد أوراق الاقتراع التي خُتمت في وقت لاحق. لذا فإن القرار الوحيد الذي سينهي الجدل بشأن شرعية التصويت وتهدئة مخاوف الناس القانونية هو أن تبطل لجنة الانتخابات هذه الانتخابات”.

وتابع أن “الحزب سيقدم شكوى لسلطات الانتخابات البلدية ولجنة الانتخابات وبحسب نتيجة هذه الشكاوى سيتوجه إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية”.