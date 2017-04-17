غداة الاستفتاء.. هل تمدد تركيا حالة الطوارئ مجددًا؟

المصدر: وكالات- إرم نيوز

قال نائب لرئيس الوزراء التركي، اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ التي فرضتها البلاد بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز، ربما تُمدد إذا وافقت الحكومة على ذلك.

وأضاف نور الدين جانيكلي في تصريحات لقناة “إيه خبر” أن “التمديد سيخضع للنقاش في مجلس الأمن القومي الذي سيقدم توصيته لاجتماع حكومي من المقرر أن يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي بأنقرة اليوم”.

وقال جانيكلي إن “التغييرات القانونية التي طرحت للاستفتاء أمس الأحد بأن تحل الرئاسة التنفيذية محل النظام البرلماني قد تستكمل خلال عام”.

وذكر أن “خفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب السياسية البرلمان، وهي 10% حاليًا، سيخضع للنقاش أيضًا”.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمح أنقرة للانضمام إليه “ستتحسن”، مضيفًا أن “التصريحات الحادة المتبادلة حاليًا بين تركيا والتكتل مؤقتة ويجب ألا يتم الالتفات إليها كثيرًا”، وفقًا لـ”رويترز”.