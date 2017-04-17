تركيا تَشرع في تعديل 144 مادة من الدستور عقب الاستفتاء‎

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

شرعت وزارة العدل التركية، اليوم الاثنين، في تعديل 144 مادة في 7 قوانين من دستور البلاد، من بينها قانون الانتخابات الرئاسية، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة عقب الموافقة عليها بالاستفتاء الشعبي الذي جرى في تركيا أمس الأحد.

وتتضمن القوانين التي ستعدلها الوزارة قانون الانتخابات والقانون الأساسي الانتخابي وقانون سجلات الناخبين، وقانون الأحزاب السياسية وقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وقانون الطعون أمام المحكمة وقانون القضاء العسكري.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، أمس الأحد، أن مجموع المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ”لا” 23 مليونا و511 ألفا و155.