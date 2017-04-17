اتهام رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بـ”الرشوة”

المصدر: سول – إرم نيوز

اتهم الادعاء في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، رئيسة البلاد المعزولة باك جون هاي، ورئيس مجموعة لوتي شين دونج بين، بتقاضي رشاوى في أحدث تحول في فضيحة فساد هزت البلاد منذ شهور.

وهز التحقيق بالفعل أكبر شركة في البلاد وهي مجموعة سامسونغ بعد القبض على رئيسها جاي واي لي، لتقديمه رشاوى لرئيسة كوريا السابقة وصديقتها تشوي سون سيل، والثلاثة محتجزون في مراكز اعتقال.

وقال الادعاء في بيان صدر عنه الاثنين إنه “اتهم الرئيسة السابقة باك بالتواطؤ مع تشوي للحصول على سبعة مليارات وون ، أي ما يعادل 6.61 مليون دولار، من مجموعة لوتي مقابل إسداء خدمات لها”.

وأضاف الادعاء أن “باك متهمة أيضا بإساءة استغلال سلطتها، والضغط على شركات كبرى لتقديم تبرعات لمؤسستين لا تسعيان للربح”.

ونفت شركة لوتي المزاعم بأنها أبرمت اتفاقات تخالف القانون مع باك، أو من يرتبطون بها مقابل الحصول على خدمات.

ونفت لوتي المزاعم بأنها أبرمت اتفاقات تخالف القانون مع باك أو من يرتبطون بها مقابل الحصول على خدمات، في حين نفى لي وباك وتشوي ومجموعة سامسونغ ارتكاب أية مخالفات.