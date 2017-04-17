أردوغان يبشّر أنصاره باستفتاء جديد

المصدر: أنقرة- إرم نيوز

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حشودا من أنصاره الذين كانوا يلوحون بالأعلام يوم الأحد أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

جاء ذلك لدى إعلان أردوغان الفور في استفتاء سيمنحه صلاحيات واسعة. لكن معارضيه قالوا إن التصويت شابته مخالفات وإنهم سيطعنون في النتيجة.

وأضاف متحدثا في اسطنبول إنه سيبحث “على الفور” مسألة تطبيق عقوبة الإعدام مجددا مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم وزعيم الحزب القومي المعارض. ومن شأن هذه الخطوة أن تضع نهاية لمحادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان إن على الجميع، بمن فيهم حلفاء تركيا، احترام نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه الأتراك بأغلبية ضئيلة لصالح التعديلات الدستورية.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) الأحد أن أردوغان سيرأس اجتماعا للحكومة في قصره الرئاسي اليوم الاثنين.