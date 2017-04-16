ترامب يردّ على تظاهرات تطالبه بكشف سجلاته الضريبية

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن استيائه من تظاهرات تطالبه بالكشف عن سجلاته الضريبية.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في “تويتر”: “حققت إنجازًا شبه مستحيل لجمهوري، وفزت بسهولة بأصوات كبار الناخبين، والآن يتحدثون مجددًا عن سجلاتي الضريبية”.

وأضاف: “على أحد أن يكشف الجهة التي موّلت التظاهرات الصغيرة التي نُظمت السبت.. انتهت الانتخابات”.

وتظاهر آلاف الأشخاص أمس السبت، في واشنطن ونيويورك وعشرات المدن الأمريكية الكبرى والصغيرة، مطالبين ترامب بأن يلتزم بالتقليد الرئاسي ويكشف سجلاته الضريبية.

ويرغب المتظاهرون بمعرفة القيمة الحقيقية للضرائب، التي دفعها رجال الأعمال ومصادر الإيرادات الخارجية المحتملة له.

ورغم أنه لم يتهم هذه المرة المتظاهرين بتقاضي المال بشكل مباشر، سبق أن لجأ ترامب إلى هذه الحجة مرتين على الأقل، كان آخرها في الثالث من شباط/ فبراير الماضي، خلال تظاهرات احتجاجية على مرسومه ضد الهجرة.

وانتقد ترامب حينها على “تويتر” بشدة من وصفهم بـ”الفوضويين المحترفين والمتظاهرين المأجورين”.