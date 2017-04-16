حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يشكك بشرعية الاستفتاء على تعديل الدستور

المصدر: أنقرة - رويترز

شكك حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، بشرعية الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تجري اليوم الأحد.

وقال نائب زعيم الحزب بولنت تيزجان، إن “قرارا اتخذته لجنة الانتخابات التركية في اللحظة الأخيرة، بقبول أصوات غير مختومة كأصوات صحيحة، سيتسبب بمشكلة خطيرة حول شرعية الاستفتاء”.

وأضاف تيزجان للصحفيين بمقر الحزب في أنقرة، “المجلس الأعلى للانتخابات فشل من خلال السماح بحدوث تزوير في الاستفتاء.”

وفي المقابل، جاء في بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للانتخابات، قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، أن “المجلس سيحصي أصواتا لم يختمها مسؤولوه بوصفها صحيحة، إلا إذا ثبت أنها مزيفة، متعللا بوجود عدد كبير من الشكاوى، من أن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل أوراق الاقتراع”.

ومن ناحيتها، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الأحد، إن “نسبة أصوات مؤيدي التعديلات الدستورية التي ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغت 59.4 في المئة بعد فرز نحو 40 بالمئة من الأصوات”.