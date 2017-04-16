“نعم” يتقدم في استفتاء تركيا بعد فرز “60%” من الأصوات

المصدر: أنقرة – إرم نيوز

نقل التلفزيون التركي “ان تي في” أن النتائج الأولية التي ظهرت بعيد إغلاق مكاتب الاقتراع في تركيا تفيد بأن الـ “نعم” للإصلاحات التي تعطي الرئيس رجب طيب اردوغان صلاحيات واسعة، تتقدم بفارق كبير.

وتقدم مؤيدو توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب أردوغان على معارضيهم بعد فرز 60% من بطاقات التصويت في استفتاء الاحد الذي من شأنه تغيير طبيعة النظام في تركيا، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وبحسب هذه النتائج الجزئية صوت 56,2% مع توسيع صلاحيات الرئيس وتغيير النظام من برلماني الى رئاسي.

والاستفتاء هو على تعديل دستوري يستبدل النظام البرلماني الحالي بنظام رئاسي.