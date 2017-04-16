فرنسا تفرض إجراءات أمنية مشددة قبيل الانتخابات الرئاسية

المصدر: باريس – إرم نيوز

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد، أنها ستخصص أكثر من 50 ألفًا من عناصر الشرطة والدرك في إطار تدابيرها الأمنية المشددة خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وفي تصريح أدلى به لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الفرنسية، قال وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل، “إن التهديدات الإرهابية في البلاد ما زالت مستمرة على مستوى عالٍ”.

وأكّد فيكل، أنه “جرى اعتقال 19 شخصًا خلال مارس/آذار الماضي، في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الإرهاب داخل البلاد”، مبينًا أن حكومته “لا تتغافل عن أي تهديد”.

وأوضح، أنهم يعتزمون نشر أكثر من 50 ألف عنصر من الشرطة والدرك في إطار التدابير الأمنية خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 23 أبريل/نيسان الجاري (الموافق الأحد المقبل)، والدور الثاني في 7 مايو/أيار المقبل.

ومن المنتظر أن يتوجّه 47 مليون ناخب فرنسي، الأحد القادم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 67 ألف مركز انتخابي موزعة في أنحاء البلاد.

ويتنافس في الانتخابات الفرنسية 11 مرشحًا أوفرهم حظًا للصعود للدور الثاني، مانويل ماكرون (وسط)، ومارين لوبان (يمين متطرف) وجون لوك ميلونشون (أقصى اليسار) وفرانسوا فيون (يمين)، وبنوا آمون مرشح الحزب الاشتراكي الحاكم.