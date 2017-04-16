مستشار ترامب للأمن القومي يزور أفغانستان بعد يومين من واقعة “أم القنابل”

المصدر: كابول – إرم نيوز

اجتمع مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين أفغان في كابول اليوم الأحد، وسط تساؤلات عن خطط الإدارة الجديدة للمهمة العسكرية في أفغانستان.

وجاءت الزيارة التي يجريها إتش.آر مكماستر، بعد أيام من إسقاط الجيش الأمريكي قنبلة ضخمة من طراز (جيه.بي.يو-43)، وهي أحد أكبر الأسلحة التقليدية التي تستخدم في القتال وتعرف باسم أم القنابل، وذلك خلال عملية يوم الخميس استهدفت عناصر تنظيم داعش في شرق أفغانستان.

وفي حين قال مسؤولون عسكريون إن الضربة استندت إلى الاحتياجات التكتيكية وحسب، فإنها أثارت تكهنات بأن مستشاري ترامب للدفاع يخططون لتصعيد الحرب على المتشددين في أفغانستان.

وأصدر قصر الرئاسة بيانا نشره على حسابه على موقع تويتر، جاء فيه أن مكماستر- وهو أول مسؤول كبير من الإدارة الأمريكية يزور أفغانستان- اجتمع مع الرئيس أشرف عبد الغني ومسؤولين أفغان كبار لبحث العلاقات الثنائية والأمن ومكافحة الإرهاب والإصلاح والتنمية.

وهناك نحو تسعة آلاف جندي أمريكي في أفغانستان لتقديم التدريب والمشورة للقوات الأفغانية وتوفير الدعم الجوي للجنود على الأرض، وتشكيل وحدة منفصلة لمكافحة الإرهاب تستهدف تنظيمي داعش والقاعدة وتنظيمات أخرى.

وكان قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، قال إنه بحاجة إلى قوات إضافية قوامها بالآلاف لمساعدة الأفغان على التعامل مع حركة طالبان ومحاربة غيرها من الجماعات المسلحة لكن لم يتم الإعلان عن خطة رسمية.