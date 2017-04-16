انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز في استفتاء تركيا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

بدأت عملية فرز الأصوات في أنحاء تركيا، في استفتاء تاريخي قد يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحيات جديدة واسعة.

وأُغلقت مراكز الاقتراع في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، شرق تركيا، وفي الخامسة مساء في باقي أنحاء البلاد، بحسب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي).

وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن آخر نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية متقدمة على الأصوات المعارضة لها.

وفي سياق متصل، اتهم نائب كردي تركي معارض، الشرطة بـ”عرقلة” عمل المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة في الاستفتاء الدستوري.

وقال النائب ضياء بير المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، من إحدى اللجان بولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد، إن “الشرطة تبعد مراقبي الحزب وكذلك مراقبي حزب الشعب الجمهوري”.

وتحمل بطاقات التعريف التي أصدرتها الأحزاب لمراقبيها اسم الحزب وشعاره. وتقول الشرطة إنها تبعد مراقبي الحزبين لأنه يحظر إظهار رموز حزبية في مراكز الاقتراع في يوم التصويت.

وأضاف بير أنه “تردد وقوع حوادث مشابهة في مراكز اقتراع أخرى في المنطقة ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق البلاد”.

وتابع أن “الشرطة تستهدف على وجه الخصوص مراقبي حزب الشعوب والحزب الجمهوري.. ليس لنا مراقبون حاليًا في مراكز الاقتراع”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذين الحزبين هما الجهتان الوحيدتان اللتان نشرتا مراقبين من المعسكر الرافض للتعديلات.