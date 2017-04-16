ماذا سيحدث إذا نجح الاستفتاء في تركيا؟ “فيديو جراف”

المصدر: ساندرا ماهر- إرم نيوز

نتائج متعددة تترتب على نجاح الاستفتاء الذي انطلق اليوم في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان؛ ما من شأنه أن يعيد رسم المشهد السياسي في البلاد بشكل كبير.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه في حال نجاح استفتاء تركيا فإن الرئيس سيكون له سلطات جديدة تشمل الآتي:

أولاً: الانفراد بالسلطة، إذ سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء.

ثانياً: تعيين نائب للرئيس دون الحاجة إلى موافقة برلمانية، ليكون نائب الرئيس تحت سلطة الرئيس المباشرة ويتولى السلطة عندما يكون الرئيس خارج البلاد أو فاقداً للأهلية.

ثالثاً: تعيين أو إقالة الوزراء دون موافقة البرلمان أيضًا وسوف يكون مجلس الوزراء خاضعاً لسلطة الرئيس وليس البرلمان.

رابعاً: اختيار عدد كبير من كبار القضاة بشكل مباشر وغير مباشر للهيئات القضائية مثل: مجلس القضاة والمدعي العام والمحكمة الدستورية.

خامساً: حل البرلمان على أي أساس يختاره الرئيس؛ ما يؤدي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد.

سادساً: إصدار مراسيم بشأن المسائل المتعلقة بالسلطات التنفيذية وهي صيغة غامضة تجعل من غير الواضح أي المجالات تقع تحت طائلة تلك المراسيم الرئاسية وأي منها تُنظم من خلال القانون الصادر عن البرلمان.

سابعاً: إنشاء الموازنة الاتحادية وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.

ثامناً: يكون الرئيس مسؤولاً عن الأمن القومي ويصبح القائد العام، وسيقوم بتعيين رئيس الأركان العامة وجميع أعضاء مجلس الأمن القومي تقريباً، كما سيختار الرئيس كبار مسؤولي الشرطة والمخابرات ويكون للرئيس السلطة الحصرية في إعلان حالة الطوارئ.

تاسعاً: سيظل الرئيس قائداً لحزبه السياسي؛ ما يزيد من نفوذه على السلطة التشريعية.

عاشراً: في ظل وجود ثغرة سيطلب الرئيس تفويضاً ثالثاً إذا أجريت انتخابات برلمانية قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الثانية على الرغم من أن التغييرات المُقترحة تفرض فترة مدتها خمس سنوات تبدأ في العام 2019 (عندما تصبح معظم التغييرات نافذة المفعول).

وبالنسبة للتغييرات التي ستحدث في البرلمان:

أولاً :زيادة عدد الأعضاء من 550 إلى 600 عضو ولا يمكن أن يتم فتح تحقيق في اتهامات تتعلق بالرئيس أو نائب الرئيس والوزراء إلا بأغلبية/ ثلاثة أخماس الأصوات 60%.

ثانيًا: تمديد مدته من أربع إلى خمس سنوات وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه كل خمس سنوات.