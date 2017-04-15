بيونغ يانغ تفشل في محاولة لإطلاق صاروخ

المصدر: بيونغ يانغ- إرم نيوز

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية حاولت إطلاق صاروخ اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي)قرب سينبو على ساحلها الشرقي ولكن من المعتقد أنها أخفقت.

وتأتي محاولة إطلاق الصاروخ بعد يوم واحد من تنظيم كوريا الشمالية لعرض عسكري في بيونغ يانغ في الذكرى السنوية لميلاد مؤسس الدولة ظهرت فيه على ما يبدو صواريخ باليستية جديدة.

وقال الجيش الأمريكي إن الصاروخ الكوري الشمالي انفجر فور إطلاقه، ولم يتحدد بعد نوع الصاروخ.

وقالت القيادة الامريكية في المحيط الهادئ إنها “رصدت وتتبعت” إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم في الساعة 1121 من صباح 15 نيسان/أبريل بتوقيت هاواي”.

ويجري حاليا التحقق من نوع الصاروخ المستخدم.