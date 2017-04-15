روسيا: توقيف شخصين يشتبه بتجنيدهما متشددين في سان بطرسبورغ

المصدر: موسكو - إرم نيوز

أوقفت قوات الأمن الروسية شخصين يشتبه بأنهما يجندان إرهابيين في سان بطرسبورغ، وفق ما أعلن القضاء في ثاني المدن الروسية، و التي تعرضت بداية نيسان/ أبريل لاعتداء دامٍ.

ووفق محكمة سان بطرسبورغ، ينحدرالموقوفان من آسيا الوسطى، والموقوف الأول (32 عامًا) متهم بتجنيد جهاديين لحساب داعش، بينما الثاني (39 عامًا) كان يجند لحساب “تنظيمات إرهابية في سوريا”.

ويتحدر أحدهما من منطقة اوش في قرغيزستان، التي انضم عدد كبير من سكانها لداعش في سوريا والعراق.

وتعرضت سان بطرسبورغ في 3 نيسان/أبريل لاعتداء استهدف مترو الأنفاق وخلّف 14 قتيلًا وعشرات الجرحى، ويشتبه بأن منفذه هو اكبرجون جليلوف (22 عامًا) الذي يتحدر أيضًا من منطقة اوش، ولم تعرف دوافعه بعد، لكن لجنة التحقيق الروسية أعلنت أنها تدرس صلاته المحتملة بداعش الذي لم يتبنَ الاعتداء.

ومنذ الاعتداء، وجه القضاء الروسي تهمتي الإرهاب والتواطؤ في الإرهاب إلى ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم شركاء منفذ الهجوم.

وقد وقع الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، في وقت دعا تنظيم داعش إلى ضرب روسيا ردًا على تدخلها لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا أواخر أيلول(سبتمبر) 2015.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “هذا تحدٍ موجه إلى جميع الروس… بمن فيهم رئيسنا”.