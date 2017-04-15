خوفًا من رفض أهليته.. روحاني يدفع بنائبه لسباق انتخابات الرئاسة (صور)

المصدر: طهران – إرم نيوز

دفع الرئيس الإيراني حسن روحاني، نائبه الأول إسحاق جهانغيري للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية، بعد مخاوف لدى التيار الإصلاحي وحلفائهم المعتدلين من رفض أهلية روحاني من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

ونقلت وكالة “آفتاب” المؤيدة للإصلاحيين أن الأحزاب الإصلاحية والمعتدلين طلبوا من روحاني دفع نائبه لتسجيل اسمه ضمن قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية في الساعة الأخيرة من المهلة المحددة”، مشيرة إلى أن جهانغيري مرشح ظل للإصلاحيين.

وكشفت مصادر للوكالة عن وجود مخاوف حقيقية لرفض ترشيح روحاني، كما جرى مع الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني عام 2009.

وقال إسحاق جهانغيري للصحفيين عقب ترشحه : “أنا وروحاني أحدنا مكمل للآخر وإن ترشحي جاء بطلب وإصرار من الإصلاحيين”.

ووصف جهانغيري قرار ترشحه بأنه “خطوة صعبة بالنسبة له”، ملمحاً إلى إمكانية سحب ترشحه لصالح الرئيس حسن روحاني، بحسب الظروف المقبلة، في إشارة إلى ما بعد إعلان مجلس صيانة الدستور أسماء الشخصيات التي ستشارك بالانتخابات المقررة في 19 مايو المقبل.

وتزايد عدد المرشحين لسباق الانتخابات قبل إغلاق وزارة الداخلية أبوابها، حيث قدم أمين عاصمة طهران محمد باقر قاليباف أوراق ترشحه عن الجبهة الشعبية لقوى الثورة المتشددة.

وشن قاليباف، وهو الشخصية الثانية بعد إبراهيم رئيسي مرشح المتشددين، هجومًا على حكومة حسن روحاني، واصفًا إياها بـ”الفاشلة من الناحية الاقتصادية”.

من جانبه، أعلن مهرداد بذرباش أحد قادة الجبهة الشعبية المتشددة، سحب ترشحه من الانتخابات لصالح المرشح إبراهيم رئيسي، مشيراً خلال وصوله إلى مبنى وزارة الداخلية إلى أنه لن يسجل اسمه ضمن المرشحين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيلها 1361 مرشحًا للانتخابات الرئاسية في إحصائية أخيرة بعد إغلاق أبوابها لقبول المرشحين.