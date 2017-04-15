10 حقائق مذهلة عن طائرة ترامب الخاصة (فيديو غرافيك)‎

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكثير من الجدل في العالم السياسي فقبل الوصول للبيت الأبيض كان ولا يزال أحد أكبر رجال الأعمال في العالم وهو لا يواجه صعوبة في التباهي بثرائه بشراء طائرة 757-200 فاخرة.

إليك 10 حقائق صادمة عن طائرة الرئيس ترامب وفق ما نشره موقع “ذا ريتشيست”.

أفضل من الطائرة الرئاسية “إير فورس وان”: يشعر الرئيس ترامب أن طائرته الخاصة أفضل من الطائرة الرئاسية على الرغم من كون “إير فورس وان” تستطيع حمل عدد أكبر من الناس كما أنها مجهزة للتعامل مع الاختراقات الأمنية المحتملة.

قمرة الطيار الزجاجية: تعتبر القمرات الزجاجية أفضل ما يمكن أن يطلبه الطيار فهي مزودة بأحدث الأجهزة الحديثة التي تساعد الطيار على التنبؤ بأي مشكلة قبل حدوثها.

كبار الزوار: تشمل طائرة ترامب منطقة لكبار الزوار فقط حيث يقوم ترامب بعقد أهم صفقاته.

الترفيه: تحتوي الطائرة على صالة لمشاهدة التلفاز مزودة بشاشة 57 بوصة ونظام صوت يفوق أي سينما وحوالي 2500 “سي دي”.

المساحة: في العادة تستطيع طائرة 757-200 حمل حوالي 239 راكبًا ولكن طائرة ترامب لا تستطيع حمل سوى 43 شخصًا ولكن هذا دون حساب الطاقم والخدم.

الشركة المصنعة للطائرة: يمتلك ترامب شركة تاغ للطيران التي صنعت طائرته الخاصة وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير ورئيس الشركة.

رولز رويس: عندما اشترى الرئيس ترامب الطائرة من شركة بوينغ أصر على أن تكون المحركات من صنع شركة رولز رويس الفاخرة ونتيجة لذلك تستطيع طائرته السفر بسرعة تفوق 500 ميل في الساعة.

الحمام: لا يواجه الرئيس ترامب المشكلة التي تواجه الجميع عند استخدام المراحيض الصغيرة الموجودة بالطائرات العادية فكما ذكر من قبل مرحاض ترامب مرصع بالذهب والرخام ويحتوي على مكان خاص للاستحمام أيضًا.

الذهب: قام ترامب بتزيين الطائرة بالذهب بدءًا من صنابير وحوض المرحاض إلى الجدران وأحزمة الأمان.

غرف النوم: تحتوي طائرة ترامب الخاصة على غرفتين للنوم حيث يبدو أنه أراد أن يسافر بأكثر الطرق فخامة فما من طائرة تجارية بالعالم مزودة بغرف للنوم مثل هذه.