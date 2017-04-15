بوتين يكشف عن ثروته.. هذه ممتلكات الرئيس الروسي المعلنة

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

تتضارب التقارير بشأن حجم ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تقدرها بعض التقارير الغربية بنحو 200 مليار دولار، لكن التقديرات الرسمية الروسية تقدم رواية مغايرة.

ونشر الموقع الرسمي للكرملين أمس الجمعة بيانا بدخل وممتلكات بوتين والمبالغ المالية التي حصل عليها خلال العام الماضي .

وذكر الموقع أن بوتين حصل العام الماضي على مبلغ 148.2 ألف يورو (8,86 مليون روبل).

وأشار البيان إلى أن بوتين يمتلك شقتين – واحدة بمساحة 77 م2، والأخرى 153 م2، وقطعة أرض بمساحة 1500 م2 ، ومرآبا وملحقا مخصصا للمرآب.

ومن بين الممتلكات الأخرى ذكر البيان أن الرئيس بوتين لديه ثلاث سيارات – لادا و2 فولغا سوفيتيين – ومقطورة من نوع سكيف.

ومن ناحيته أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن بوتين حصل على أرباح بقيمة 12,8 مليون روبل في عام 2016 ( 200 ألف يورو).

ومن جهته، قال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف إنه كسب 8,58 مليون روبل (143 572 يورو) خلال العام الماضي، فيما أعلن عن أصول أخرى تبقى هي نفسها كما في العام السابق: سيارتان، وقطعة أرض (مستأجرة لمدة 49 عامًا)، وشقة من 367,8 متر مربع.