مدعومًا من الإصلاحيين.. شقيق رفسنجاني يدخل سباق الرئاسة في إيران

المصدر: طهران - إرم نيوز

قدّم محمد هاشمي رفسجاني، شقيق الرئيس الإيراني الأسبق الراحل، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، طلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 أيار/ مايو المقبل، مؤكداً أن قرار ترشحه جاء بعد إجماع من أسرة رفسنجاني وبعض القوى الإصلاحية لدعمه في السباق الرئاسي.

وقال رفسجاني للصحفيين من أمام مبنى وزارة الداخلية في آخر يوم لقبول تسجيل المرشحين إنّه سينافس على الرئاسة “إذا كانت الظروف مناسبة”، معتبراً انسحابه لصالح الرئيس الحالي حسن روحاني “ما يزال مبكراً، وننتظر حتى تكتمل صورة المنافس”.

ورأى شقيق رفسنجاني أن “قرار أسرة الراحل علي أكبر هاشمي كان وراء ترشحه، بالإضافة إلى وجود ضرورات دفعته للترشح”، منوهاً إلى أن ترشحه جاء بعد استشارة من وصفهم بالأشخاص السياسيين البارزين، من دون أن يفصح عنهم، موضحاً أن “ترشّحه جاء بعد دعم من قبل التيار الإصلاحي”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية ظهر اليوم أن عدد المرشحين بلغ 1045 شخصاً، مرجحة زيادة الإقبال على تسجيل المرشحين مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها لجنة الانتخابات والتي تنتهي مساء اليوم السبت.