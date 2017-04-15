أفغانستان.. ارتفاع حصيلة قتلى داعش بـ”أم القنابل” الأمريكية إلى 92

المصدر: كابول - إرم نيوز

ارتفعت حصيلة قتلى تنظيم داعش جراء قصف بأكبر قنبلة غير نووية، ألقتها الولايات المتحدة، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، على مواقع للتنظيم، شرقي أفغانستان، إلى 92 شخصًا.

وقال إسماعيل شينوار، حاكم منطقة أشين، معقل التنظيم في ولاية ننغرهار، ايلوم السبت: “قُتل ما لا يقل عن 92 من مقاتلي داعش، جراء القنبلة البالغة زنتها 11 طنًا”.

وأضاف برس أنه “تم تدمير ثلاثة أنفاق كان المقاتلون تمركزوا فيها عند وقوع الهجوم”.

من جانبه كشف المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوجياني، عن مقتل “تسعين مقاتلاً على الأقل من عناصر تنظيم داعش المتطرف”.‎