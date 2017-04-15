رسالة ممهورة باسم هتلر تتبنى الهجوم على حافلة دورتموند الألماني

المصدر: برلين– إرم نيوز

تلقت صحيفة بالعاصمة الألمانية برلين إعلانا ثالثا عن المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة “تاجس شبيجل” يوم الجمعة إنها تلقت رسالة بريد إلكتروني من مجهول مساء الخميس يعلن المسؤولية عن الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة ذكرت أدولف هتلر وانتقدت التعددية الثقافية وهددت بشن هجوم آخر.

ويجري الآن فحص الرسالة بواسطة مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه، حسبما أكدت المتحدثة فروك كوهلر.

وتم العثور على ثلاث رسائل متطابقة للإعلان عن المسؤولية عن الهجوم يوم الثلاثاء في مكان الانفجارات، التي أسفرت عن إصابة لاعب فريق بوروسيا دورتموند مارك بارترا وشرطي كان يرافق الحافلة بينما كانت تغادر فندق الفريق.

وأشارت الرسائل إلى تأثير إسلامي على الهجوم وأشارت أيضا إلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوق عيد الميلاد في برلين في كانون أول/ديسمبر ومشاركة طائرات مقاتلة ألمانية في الصراع الدائر في سورية.

كما جاء إعلان آخر عن المسؤولية من جانب متطرفين يساريين، ولكن يبدو أن الادعاء الألماني يشك في صحة هذا الإعلان.