إنقاذ أكثر من 2000 مهاجر في يوم عصيب بالبحر المتوسط

المصدر: روما- إرم نيوز

قال مسؤولون وشهود إن أكثر من ألفي مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انتشلوا من البحر المتوسط الجمعة في سلسلة من عمليات الإنقاذ شهدت مقتل شخص واحد.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي إن 19 عملية إنقاذ نفذها خفر السواحل أو سفن تديريها منظمات غير حكومية تمكنت من إنقاذ 2074 مهاجرا كانوا على متن 16 قاربا مطاطيا وثلاثة قوارب خشبية.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في حسابها على تويتر إن مراهقا عثر عليه ميتا في زورق مطاطي وأن سفينة تابعة للمنظمة قامت بإنقاذ باقي ركاب الزورق.

وأكد متحدث باسم خفر السواحل مقتل شخص لكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

وقالت أطباء بلا حدود إن سفينتين من سفنها، وهما أكواريوس وبرودنس، أنقذتا نحو 1000 شخص من تسعة قوارب.

ويكافح لاجئون يائسون للبقاء طافين على الماء بعد قفزهم من قوارب مطاطية خلال عملية إنقاذ نفذتها سفينة فينكس التابعة لمجموعة (ميجرانت أوفشور آيد ستاشن) للإغاثة.

وتظهر لقطات فيديو المنقذين وهم يقفزون في المياه لمساعدتهم قبالة السواحل الليبية.

وقال دارين زاميت لوبي وهو مصور من رويترز كان على متن فينيكس “في 19 عاما من التغطية الصحفية لقصص الهجرة لم أشهد شيئا مثلما رأيت اليوم.”

وقال إن فينكس أنقدت 134 شخصا في إحدى عمليات الإنقاذ جميعهم من دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى.

ونقل المنقذون المهاجرين إلى سفن تابعة لخفر السواحل الإيطالي التي أنقذت بدورها مهاجرين آخرين وستنقلهم لموانئ إيطالية.