بعد “أم القنابل” في أفغانستان.. أمريكا تلقي قنبلة نووية في صحراء نيفادا

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

كشف الجيش الأمريكي الجمعة عن إجرائه اختبارا لقنبلة نووية تكتيكية هي الأولى من نوعها في منطقة للرمي في صحراء نيفادا.

وقال الجيش الأمريكي على موقعه الرسمي إن القنبلة النووية B61-12 نجحت في الاختبار الذي أظهر نجاح طائرة أف 16 المعدلة على حمل مثل هذا النوع من القنابل التكتيية المجهزة بنظام خاص للإطلاق والتسليح والتحكم في الإطلاق ومقياس الارتفاع في الرادار.

والقنبلة الجديدة هي النسخة المعدلة للقنبلة B61 التي صنعت في الستينيات.

وتأتي التجربة بعد ساعات من الكشف عن إسقاط قنبلة “أم القنابل” على مواقع تابعة لداعش في أفغانستان.

وجرى تطوير القنبلة التي تبلغ زنتها 21600 رطل (9797 كيلوجراما)، وهي واحدة من 15 فقط تم تصنيعها، بعد أن وجد الجيش الأمريكي نفسه بدون السلاح الذي يحتاجه للتعامل مع شبكات أنفاق القاعدة أثناء ملاحقته أسامة بن لادن في 2001 .

لكنها لم تستخدم قط في قتال إلى أن أسقطتها طائرة أمريكية إم سي-130 على منطقة أتشين في إقليم ننكرهار على الحدود مع باكستان يوم الخميس.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين أمريكا وكوريا الشمالية، وتبادل تصريحات التهديد بين الطرفين، بعد أن دفعت الولايات المتحدة بمجموعة بحرية مقاتلة صوب شبه الجزيرة الكورية، ملوحة بالخيار العسكري لكبح جماح بيونغ يانغ النووي.