بالفيديو.. ترامب يتلقى شتيمة من الفضاء

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

بمناسبة ذكرى أول رحلة إنسان إلى الفضاء التي صادفت 12 أبريل 1961، قررت شبكة وكالة الفضاء المستقلة (ASAN)، التي تناضل من أجل أن يصبح استكشاف الفضاء ملكًا للجميع، توجيه رسالة قوية لسيد البيت الأبيض.

“انظر إلى هذا، يا ابن العاهرة”، هذا ما كتبه أعضاؤها على لافتة معلقة على بالون هيليوم.

وقال موقع sputniknews في تقرير، اليوم الجمعة، إن المنشور الذي كتب في شكل تغريدة موجهة إلى دونالد ترامب، ارتفع إلى 30000 متر في الفضاء.

من أعلى.. السياسةُ سخيفة جدًا

ويشير النص المكتوب إلى الكلمات التي قالها رائد الفضاء إدجار ميتشيل، طيار أبولو 14، لدى عودته إلى الأرض: “من هناك في الأعلى، السياسة الدولية تبدو سخيفة جدًّا. وهذا يجعلنا نفكر في الإمساك بالسياسي من الرقبة والارتفاع به إلى ملايين الكيلومترات لنقول له “انظر إلى هذا، يا ابن العاهرة “.

السمو بـ “أمريكا أوّلًا”

توفي إدغار ميتشل وهو الرجل السادس الذي مشى على سطح القمر، العام الماضي عن عمر يناهز 85 عامًا، ولكن رسالته تحتفظ بنطاقها العالمي. وهكذا يبدو أن شبكة ASAN تدعو رئيس الولايات المتحدة للارتفاع أكثر حتى يسمو أكثر بصيغة “أمريكا أوّلًا”، التي كانت واحدة من شعارات الحملة الانتخابية الرئيسية.