متشدد يقدم نفسه مرشح مرشد إيران للانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران- إرم نيوز

أعلن رجل الدين الإيراني إبراهيم رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية الإيرانية عن الجبهة الشعبية لقوى الثورة، التي تمثل الخط الأصولي المتشدد، معتبراً أن “ترشحه جاء للقضاء على البطالة وإزالة المخاوف لدى المواطنين في هذا الإطار”.

وقال رئيسي الذي يتولى مسؤولية سادن العتبة الرضوية، أكبر مؤسسة لمراقد الشيعة في إيران: “إن الوضع الاقتصادي في إيران ليس بالمستوى المطلوب”، مضيفاً “منذ أكثر من ثلاثة عقود على الثورة الإسلامية في إيران، جاءت حكومات مختلفة وبذل كل منها جهوداً طيبة، لكنها أخفقت في بعض القضايا المهمة والمصيرية”.

وأوضح مرشح المرشد علي خامنئي خلال مؤتمر صحفي عقب ترشحه “رغم كل الجهود المبذولة، إلا أن الناس لا يزالون يسألون لماذا انتشار البطالة ووقف الأعمال التجارية وتراجع الازدهار في إيران”.

وتساءل إبراهيم رئيسي: “هل يمكن لنا حل هذه المشاكل وطمأنة الشعب؟ نعم يمكن حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد من جديد، وفق رؤية واستراتيجية واضحة”.

وأطلق رئيسي شعاره للانتخابات الرئاسية بعنوان “العمل والكرامة”.

وكان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني أعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، في حين رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: إن روحاني عقب تسجيل اسمه لدى وزارة الداخلية غادر المبنى من دون الإجابة على أسئلة الصحفيين الذين كانوا يتواجدون في مقر وزارة الداخلية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المرشحين حتى اليوم الرابع نحو 863 شخصاً من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في 19 أيار/ مايو.