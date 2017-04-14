دبلوماسي بريطاني: ترامب يعاني من قصر الذاكرة بالتاريخ

المصدر: لندن– إرم نيوز

سخر دبلوماسي بريطاني من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن العلاقات الأمريكية – الروسية هي في أدنى مستوى لها، واصفًا إياه بأنه يعاني من قصر الذاكرة بالتاريخ.

وأشار بيتر جاي، السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة، إلى أن ترامب بالغ بشكل كبير في وصفه تلك العلاقات بتناسيه الحروب الباردة والأزمات التي مرت بها في السابق ومنها “أزمة برلين” عامي 1948-1949، وأزمة الصواريخ الكوبية والأزمة الهنغارية العام 1956 والأزمة التشيكية العام 1968.

وقال في مقابلة مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية:”إن مقارنة الوضع الحالي مع تلك الأزمات مبالغ فيه بشكل كبير بل وأنه خطير”.

وأضاف:”أن تصريحات الرئيس ترامب بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا هي في أدنى مستوى لها تسهم فقط في توتير تلك العلاقات… من الواضح أن ترامب لم يدرس التاريخ من قبل ويعاني من متلازمة الذاكرة القصيرة للتاريخ، إذ أن عقله لم يستطع العودة لأحداث قبل نصف قرن وأكثر”

لكن بيتر اعرب عن مخاوفه من الأزمة الحالية بين القوتين العظميين بقوله:”إنها في غاية الخطورة، وعدم المقارنة مع أزمة برلين لا يعني أن الوضع ليس خطيرًا”.