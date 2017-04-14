الصين مهددة: الطرف الذي سيشعل حربًا بشأن كوريا الشمالية “سيدفع الثمن”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

حذر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الجمعة، من مغبة نشوب نزاع ممكن في أي لحظة في كوريا الشمالية بعد تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نظام بيونغ يانغ، مؤكدًا أن “لا أحد سيخرج منتصرًا” من هذا النزاع.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك آيرولت في بكين، إن الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة، وذلك بعدما صرح الرئيس الأمريكي ترامب أن “كوريا الشمالية مشكلة (…) ستتم معالجتها”.

وأكد وانغ، أن الطرف الذي سيشعل نزاعًا في شبه الجزيرة الكورية ينبغي أن يتحمل مسؤولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك.

وحذر وانغ دون أن يسمي التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن “المنتصر لن يكون الطرف الذي يطلق أشد التصريحات أو يعرض عضلاته”. مضيفًا، “اذا وقعت حرب فإن أحدًا لن يخرج منها منتصرًا”.

وقال: “لدينا شعور بأن نزاعًا يمكن أن يندلع في أي لحظة، أعتقد أن كل الأطراف المعنية يجب أن تتنبه إلى هذا الوضع”.

وتأتي تحذيرات الوزير الصيني بعد ساعات على تأكيد مسؤول أمريكي كبير الجمعة، أن الولايات المتحدة تجري تقييمًا لخياراتها العسكرية من أجل الرد على استمرار برنامج التسلح الكوري الشمالي، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تقوم بيونغ يانغ باختبار جديد نووي أو لصاروخ باليستي.