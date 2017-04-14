عدد المتقدّمين للترشح لرئاسة إيران يتجاوز الـ600.. والرقم يثير الجدل (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

تجاوز عدد المتقدمين للترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 19 مايو/أيار المقبل، 600 شخص.

ووصل إجمالي المتقدمين 638 شخصًا مع تسجيل 357 طلبًا في اليوم الثالث، لقبول الطلبات في مقر وزارة الداخلية بطهران.

ومع عدم وجود شرط للعُمر والمؤهل العلمي، بدا محيط الوزارة أشبه بساحة مهرجان، في ظل الإقبال الكبير على التقدم للترشح للانتخابات.

وحول سبب تقدمه للترشيح، قال أحد المتقدمين طلب عدم الكشف عن هويته: “الكل يترشح، لذلك قررت الترشح أيضًا”، فيما واجه آخرون صعوبة في شرح “برامجهم” الانتخابية.

ويلقى نظام الترشح للانتخابات، انتقادات واسعة في وقت اعتبر فيه بعض الإيرانيين الاستحقاقات الجارية أغرب انتخابات رئاسية في العالم، في ظل العدد الكبير من المتقدمين للترشح.

فيما رأى آخرون أن الإدارة الإيرانية تتمسك بهذا النظام الانتخابي، لتعزيز موقف مجلس صيانة الدستور، المقرب من المرشد علي خامنئي، حيث يقوم المجلس بإقصاء المرشحين المعارضين للمرشد، بجانب الذين لا تُمنح لهم أهلية للرئاسة، لدى فرز المتقدمين.

وينتهي التقدم للترشح يوم السبت المقبل عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لطهران.

ووفق القوانين الإيرانية، فإن “المواطنين الإيرانيين من الرجال الذين يتمتعون بهوية سياسية ودينية، ويجدون في أنفسهم الكفاءة للإدارة، وينتمون للمذهب الرسمي للبلاد، الشيعي، يحق لهم التقدم للترشح للانتخابات”.