هل توجه أمريكا ضربة “وقائية” ضد كوريا الشمالية؟

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ذكر تقرير إخباري أمس الخميس أن المسؤولين الأمريكيين، إذا اقتنعوا بأن كوريا الشمالية ستجرى تجربة على أسلحة نووية، يمكن أن يشنوا ضربة وقائية ضد تلك الدولة المنعزلة، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الإخبارية عن مسؤولين كبار في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، قولهم إن “مدمرتين أمريكيتين تحتشدان قرب كوريا الشمالية، ومنهما مدمرة تبعد حوالي 480 كيلومترًا عن موقع شهد تجربة نووية، وهما قادرتان على إطلاق صواريخ توماهوك العابرة”.

وفي وقت سابق من الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر “تويتر”: “لدي ثقة كبيرة بأن الصين ستتعامل بشكل صحيح مع كوريا الشمالية، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، فإن الولايات المتحدة، مع حلفائها، ستفعل”.

وواصل ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج محادثاتهما هذا الأسبوع حول كيفية التعامل مع كوريا الشمالية بعد مناقشة القضية الأسبوع الماضي في فلوريدا.

وكانت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أظهرت تجهيز موقع “بونجي – ري” للتجارب النووية في كوريا الشمالية، بحسب مركز أبحاث أمريكي.

كما لوحظ نشاط جديد في الموقع –الذي تجري فيه كوريا الشمالية تجارب نووية منذ عام 2006- في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل التجربة النووية الخامسة الناجحة للبلاد.

وتوجهت سفن حربية أمريكية إلى المياه الواقعة قبالة شبه الجزيرة الكورية، السبت الماضي، بعد أن ألغت رحلتها المقررة إلى أستراليا.