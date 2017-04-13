شرطة نيويورك تعتقل 25 متظاهرًا ضد الهجرة داخل برج ترامب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

ألقت شرطة نيويورك، اليوم الجمعة، القبض على 25 شخصًا في بهو برج ترامب كانوا يحتجون على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالهجرة والحدود.

وجلس المحتجون أمام المصاعد وهتفوا “لا للحظر، لا للمداهمات، لا للجدار” مما دفع قوات الأمن لإغلاق مداخل المبنى المملوك للرئيس، وهو ناطحة سحاب تجارية وسكنية وتقيم به السيدة الأولى ميلانيا ترامب وابنها بارون بينما يقيم الرئيس في واشنطن.

وبينما وقفت عناصر الشرطة لإغلاق المداخل، نقل ضباط آخرون المحتجين إلى شاحنات صغيرة تابعة للشرطة.

ويسمح للعامة بدخول بهو المبنى لكن إجراءات الأمن شددت في 2016 مع تطور الحملة الانتخابية ثم انتخاب ترامب رئيسًا.

وارتدى المحتجون قمصانًا قطنية حملت شعارات مثل “لا للجدار” في إِشارة إلى اقتراح ترامب بناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك و”لا للمداهمات” في إشارة لاعتقالات في الولايات المتحدة لمن يشتبه بأنهم مهاجرون لا يحملون وثائق رسمية، وفقًا لـ”رويترز”.

أما شعار “لا للحظر” فهو يشير إلى الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب سعيًا لحظر دخول المهاجرين من عدة دول ذات أغلبية مسلمة.