ترامب يستعرض عضلاته بعد “أم القنابل” ويوجه رسالة لكوريا الشمالية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن استهداف موقع لتنظيم داعش باستخدام أكبر قنبلة غير نووية لدى الولايات المتحدة، “يظهر الفرق” بينه وبين الرئيس السابق، باراك أوباما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب في البيت الأبيض، عقب إلقاء مقاتلة أمريكية قنبلة من نوع “جي بي يو- 43/بي”، التي تزن أكثر من 10.3 طناً، على موقع لداعش في ولاية ننغرهار، شرق أفغانستان، أمس الخميس، وذلك في أول استخدام للقنبلة بمهمة قتالية.

وفي رد على سؤال حول إذا ما كان قد أوعز شخصياً بإلقاء القنبلة، المعروفة باسم “أم القنابل”، قال ترامب: “لقد منحناهم (قادة الجيش) تفويضاً كاملاً وهذا هو ما يفعلونه، وهذا هو ما جعلنا ناجحين مؤخراً”.

وأضاف “إذا نظرت إلى ما تم خلال الأسابيع الثمانية الماضية وقارنتها بما تم فعله خلال الأعوام الثمانية الماضية (إشارة إلى عهد أوباما) فستجدون أن هنالك فرقاً هائلاً جداً”.

وحول إذا ما كان إلقاء القنبلة يشكل رسالة أمريكية إلى كوريا الشمالية، قال: “لا أعلم إن كان هذا يبعث برسالة ما، ولن يحدث ذلك فرقاً سواء صح ذلك أم لا، فكوريا الشمالية هي مشكلة”.

واستطرد قائلاً: “هي مشكلة سنتولى أمرها، لكنني سأقول ما يلي: أعتقد أن الصين تعمل جاهدة، ولقد أُعجبت، كما تعلمون، بالرئيس شي جين بينغ، فهو شخص رائع”، وفقًا لـ”الأناضول”.

ويأتي القصف على أفغانستان بعد أيام من ضربة أمريكية استهدفت مطار “الشعيرات” العسكري، التابع للنظام السوري، شرق سوريا، وذلك بـ59 صاروخاً من طراز “توماهوك” العابرة، رداً على استهداف النظام بلدة “خان شيخون” بالأسلحة الكيميائية، في 4 أبريل/ نيسان الجاري.