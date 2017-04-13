مقتل 3 ضبّاط إيرانيين بهجوم مسلح غرب البلاد

المصدر: طهران - إرم نيوز

قُتل 3 ضباط في جهاز الأمن الإيراني، مساء الخميس، بهجوم مسلّح بمدينة “كرمنشاه” غرب إيران ذات الغالبية الكردية، فيما أشارت تقارير إلى أن “المعارضة الكردية تقف وراء الهجوم”.

وقال قائد مساعد قوى الأمن في محافظة كرمنشاه العقيد محمد رضا آمويي إن “ثلاثة من قوات الأمن لقوا مصرعهم مساء اليوم بهجوم مسلح شنته جماعة كانت تقوم بعملية تهريب كميات كبيرة من المخدرات“.

وأوضح العقيد آمويي إن “الجماعة المهربة فتحت النار على قوات الأمن التي قامت بمحاصرتهم وقتلوا 3 من رجال الأمن وأصيب اثنان آخران بجروح أحدهم في حالة خطرة”.

وفي سياق متصل، كشف موقع محلي أن القتلى من قوات الأمن من الضباط وهم: “الملازم سالار زاهدي، والملازم الأول ميثم قهري، والضابط برتبة رقيب أول رضا محمودي، فيما أُصيب العقيد سعيد حاجي آبادي بجروح وهو قائد شرطة مدينة (ثلاث باباجاني) التابعة لمحافظة (كرمنشاه)”.

وتعمل السلطات الإيرانية على توجيه الاتهامات لجماعات وعصابات تقوم بتهريب السلاح، فيما ترجح تقارير أن “الهجوم تقف وراءه عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض للنظام” الذي يطالب بالانفصال وتشكيل إقليم للقومية الكردية، بحسب ما ذكر موقع “رواديد 24” الإيراني.

وأعلنت الجماعات الكردية المعارضة في 20 مارس الماضي، في اجتماع لها عُقد في إحدى الدول الأوروبية، أنها “ستواصل النضال والكفاح ضد النظام الإيراني حتى تحقيق مطالب الشعب الكردي بإقامة دولته العادلة”.