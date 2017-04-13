واشنطن تفرض عقوبات على شقيق قاسم سليماني

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على سهراب سليماني شقيق قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لدوره في انتهاكات بالسجون الإيرانية.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض:” تأتي العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية في وقت تواصل فيه إيران احتجاز العديد من الأجانب، ومنهم مواطنون أمريكيون، دون وجه حق”.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها، مصلحة السجون في طهران بالإضافة إلى سهراب سليماني، المسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون الإيرانية، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

ونشر مكتب متابعة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانًا جاء فيه: “توسّع اللائحة اليوم يؤكد دعمنا للشعب الإيراني ويدل على التزامنا بتحميل الحكومة الإيرانية المسؤولية عن القمع المستمر لمواطنيها”.

وأضاف البيان:”سنستمر بكشف المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران واتخاذ تدابير قيود في حقهم.. مصلحة السجون في طهران مذنبة أو متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن إيفين”.

وذكرت وزارة المالية الأمريكية أن سليماني كان يترأس مصلحة السجون أثناء اندلاع أحداث عنف داخل سجن مخصص لسجناء سياسيين، بحسب “رويترز”.

وتتحدث منظمات إيرانية معارضة مقراتها في الخارج عن وجود 120 ألف حالة إعدام سياسي، و7 مجازر في مدينتي “أشرف” و”ليبرتي”، أقدمت عليها سلطات إيران منذ انطلاق الثورة الإيرانية وإنهاء عهد الشاه.

والإعدامات والقتل السياسي من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان الموجعة في إيران، نظرًا لأعداد الضحايا الكبيرة، ولأن عددًا منهم من فئة اليافعين، ممّن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، كما تؤكد التقارير الدولية.