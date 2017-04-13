رجل دين إيراني يعد الناخبين بحرية تعاطي المخدرات “لو فاز بالرئاسة”

المصدر: طهران - إرم نيوز

قال رجل الدين الإيراني ناصر فرقاني إله آبادي، الذي رشح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 آيار/ مايو المقبل، “إن تعاطي المخدرات ليس محرماً، بل يعد دواء لمعالجة الكثير من الأمراض وفيها فيتامينات مفيدة”.

وأضاف إله آبادي، البالغ من العمر 58 عاماً، من محافظة يزد وسط إيران ومتزوج من 4 نساء ولديه 18 طفلاً، في مؤتمر صحفي إن”تعاطي المخدرات وخصوصاً الأفيون ليس محرماً وعندما أفوز برئاسة الجمهورية سأعطي حرية تعاطي هذه المادة بشكل علني ومن دون مضايقات”.

وتابع المرشح الإيراني: “كنا في بداية الثورة الإسلامية عام 1979 نتعاطى مادة الأفيون ولم تكن هذه المادة محرمة من قبل الشرع الإلهي”، منوهاً إلى أن “تحريم مادة الأفيون من قبل النظام الإيراني وبعض المرجعيات مخالف لشرع الله”، على حد زعمه.

وأكمل قائلاً: “عندما نسمح بتعاطي مادة الأفيون فسوف تنتهي حالات الإعدام وتتراجع حالات الطلاق في البلاد، وقبل الثورة لم تكن لدينا مشكلة كحالات الطلاق”.

ومادة “الأفيون” المخدرة، تستخرج من نبات الخشخاش، وتستخدم لصناعة الهيروين، وطبقاً لمصادر الأمم المتحدة، تشكل أفغانستان حالياً المصدر الأول للأفيون.

وينص القانون في إيران على عقوبة الإعدام لمروجي وتجار المخدرات أسوة بمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والزنا.

وكان النائب الإيراني حسن نوروزي كشف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وجود نحو 5 آلاف إيراني ينتظرون تنفيذ الإعدام بحقهم في إطار جرائم المخدرات.