فقدان 97 مهاجرًا في حادث غرق مركب قبالة سواحل ليبيا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

اعتبرت سلطات الأمن الليبية 97 مهاجراً على الأقل، بينهم 15 امرأة و5 أطفال، في عداد المفقودين، جراء غرق مركبهم الخميس قبالة العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما أفاد المتحدث باسم البحرية الليبية.

وقال أيوب قاسم إن “هذا العدد أدلى به 23 ناجياً من جنسيات إفريقية مختلفة أنقذهم خفر السواحل الليبيون على بعد ستة أميال بحرية قبالة طرابلس”.

وأوضح أن “أرضية المركب تحطمت بالكامل وتشبث المهاجرون الـ 23 ببالون كان على متن القارب”.

وأضاف أن “المفقودين قضوا على الأرجح رغم عدم التمكن من انتشال أي جثة حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن مساعدة طبية وغذائية قدمت إلى الناجين في ميناء طرابلس قبل أن يتم نقلهم إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق العاصمة.

ومنذ بداية العام، قضى 590 مهاجرا على الأقل أو فقدوا قبالة ليبيا، بحسب حصيلة غير نهائية للمنظمة الدولية للهجرة.

ويستغل مهربو المهاجرين الفوضى التي تسود ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ، وينطلق غالبية المهاجرين من غرب البلاد باتجاه إيطاليا التي تبعد 300 كلم.

ووصل أكثر من 24 ألف مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بحسب المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، مقابل 18 ألفا خلال الفترة نفسها من 2016.

والعام الماضي، دخل 181 ألف مهاجر أوروبا من طريق السواحل الإيطالية، 90% منهم وفدوا من ليبيا.

وتقول المنظمات الدولية إن ما بين 800 ألف ومليون شخص، يتحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، موجودون حاليا في ليبيا أملا بالوصول إلى أوروبا على متن زوارق، ويبحر معظم هؤلاء انطلاقا من نواحي صبراتة شمال غرب البلاد.