مقتل 18 مسلحًا من القوات الكردية في غارة “خاطئة” للتحالف الدولي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه شن في إطار عمليات إسناد قوات “سوريا الديمقراطية” التي تقاتل تنظيم داعش شمال سوريا غارة عن طريق الخطأ قتل فيها 18 من عناصر تلك القوات.

ووقعت الضربة في 11 نيسان/أبريل جنوب “الطبقة”، البلدة ذات الأهمية الاستراتيجية الواقعة على نهر الفرات بالقرب من سد ومطار عسكري ومن مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش.

وجاء في بيان للتحالف أن الضربة تمت بناء على طلب من القوات الشريكة التي حددت موقعا مستهدفا قالت إنه موقع قتالي لتنظيم داعش، مضيفًا : “أن الهدف كان في الحقيقة موقعا قتاليا متقدما لقوات سوريا الديمقراطية”.

وتقاتل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من طائرات التحالف الدولي من أجل السيطرة على بلدة “الطبقة” منذ الشهر الماضي.

وقال البيان: “إن التحالف على اتصال وثيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية الذين أعربوا عن رغبتهم القوية في الاستمرار في التركيز على القتال ضد داعش رغم هذا الحادث المأساوي”.

ويقوم مسؤولون بتقويم سبب الحادث وسيطبقون الضوابط الملائمة للحيلولة دون تكراره في المستقبل”، بحسب البيان.