على مستوى وزراء الخارجية.. اجتماع روسي سوري إيراني للاطلاع على مباحثات لافروف وتيلرسون

المصدر: موسكو- إرم نيوز

أكدت مصادر روسية أن وليد المعلم وزير الخارجية السوري سيصل إلى موسكو، مساء اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يلتقي سيرغي لافروف في اجتماع يطلع خلاله على ما دار في المباحثات التي جرت بالأمس بين الوزير الروسي ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وتقول المصادر إن الوزيرين سيلتقيان مع نظيرهما الإيراني محمد جواد ظريف غدًا لبحث آخر مجريات الامور في المنطقة، وآفاق مفاوضات التسوية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، وعلى ضوء ما توصل اليه الوزيران لافروف وتيلرسون في مباحثات موسكو.، إلى جانب توضيح آفاق تشكيل لجنة دولية على مستوى خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجوم على خان شيخون.

ويشير المراقبون إلى ارتياح موسكو لما جرى التوصل اليه في مباحثات أمس الأربعاء، مع المبعوث الأمريكي ولا سيما ما يتعلق بانطلاق الحوار بين البلدين وتشكيل آلية للتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين فضلاً عن إعلان الرئيس فلاديمير بوتين حول العودة للعمل باتفاق السلامة والتنسيق بين الجانبين الروسي والأمريكي في الأجواء السورية والذي كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تجميده في أعقاب القصف الصاروخي الأمريكي لقاعدة “الشعيرات” السورية.

وكانت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أشارت إلى أن اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران سيتناول التطورات الأخيرة حول سوريا، فيما نقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن مصادر الخارجية الروسية ما قالته حول أن روسيا وايران بوصفهما ضامنتان مع تركيا لنظام الهدنة في سوريا تعتبران، “أن الضربات الأمريكية على الشعيرات تمثل عملاً عدوانيًا ضد دولة ذات سيادة وانتهاكًا للقانون الدولي وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد حول الواقعة”.