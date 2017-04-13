صحيفة رسمية: الصين ستحمي كوريا الشمالية إذا توقفت عن أنشطتها النووية

المصدر: وكالات- إرم نيوز

أوردت افتتاحية لصحيفة تدعمها الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أن الصين ستعزز حمايتها لكوريا الشمالية إذا أوقفت الدولة المعزولة برنامجها النووي، في وقت تسعى فيه بكين إلى الحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت افتتاحية “غلوبال تايمز” التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم أنه “بمجرد أن تمتثل كوريا الشمالية لنصيحة الصين المعلنة وتوقف الأنشطة النووية.. ستعمل الصين جاهدة على حماية أمن شعب كوريا الشمالية ونظامها بعد نزع السلاح النووي.” وأضافت “هذا أفضل خيار لبيونغيانغ.”

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء، موقف بكين الداعي إلى تهدئة الوضع عبر “تعليق مزدوج” للاختبارات النووية لكوريا الشمالية وللتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت غلوبال تايمز في افتتاحية طبعتها باللغة الصينية “إن الهدف الرئيس للبرنامج النووي لكوريا الشمالية هو حماية أمنها وأن تضع نفسها على قدم المساواة مع الولايات المتحدة”.

وأضافت أن طموحات كوريا الشمالية النووية محض “خيال” إذا ما وضعت في الاعتبار القوة العسكرية للولايات المتحدة وعقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة “إن كوريا الشمالية حاليًا هي أكثر دولة معزولة عن العالم. هي محاصرة تمامًا.” وتابعت “لا يمكن لدولة حديثة أن تستمر على هذا الوضع”.