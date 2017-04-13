زعيم كوريا الشمالية يشرف على عروض للقوات الخاصة‎ (صور)

المصدر: بيونغ يانغ - إرم نيوز

تابع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مساء أمس الأربعاء عروضا عسكرية نفذتها قوة من الوحدات الخاصة لجيش بلاده، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس أن كيم شاهد من نقطة مراقبة إنزال طائرات خفيفة لقوات خاصة استهدفت أهدافًا وهمية للعدو.

وأشاد كيم وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، بالدقة التي تتمتع بها قواته، قائلا “يبدو أن الرصاص لديه عيون”.

وأضافت الوكالة أن العملية “أثبتت مجددًا أن الجيش الشعبي الكوري سيجعل الغزاة المتهورين يذوقون الطعم الحقيقي لإطلاق النار والطعم الحقيقي للحرب”.

وكانت الولايات المتحدة أرسلت السبت الماضي إلى شبه الجزيرة الكورية تعزيزات بحرية كبيرة تتألف من حاملة طائرات وقطع مرافقة، مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا استعداده لحل مشكلة كوريا الشمالية دون مساعدة الصين.

ومنذ ذلك الحين، أبدت كوريا الشمالية استعدادها للحرب مع الولايات المتحدة، بينما تتزايد التكهنات بأن بيونغ يانغ قد تجري اختبارًا نوويًا أو صاروخيًا تزامنا مع الذكرى الخامسة بعد المئة للمؤسس كيم إيل-أونغ السبت.

وتُجري سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة، وهي تمارين سنوية تعتبرها بيونغ يانغ تدريبا على حرب قد تستهدفها.

وتسعى بيونغ يانغ إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على بلوغ أراضي الولايات المتحدة ويمكن تزويده برؤوس نووية.

وقد أجرت حتى الآن خمس تجارب نووية، بينها اثنتان عام 2016.